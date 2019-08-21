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بدأت مجموعة “ألزا” الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء، تشغيل خطوط النقل الحضري الجديدة لحافلاتها في كل من الرباط سلا وتمارة، بالإضافة إلى الجماعات المحيطة بهم، فيما تحدد سعر التذكرة في 5 دراهم.
وستسير الشركة الإسبانية العاملة بعدد من المدن المغربية 150 حافلة في “متروبول الرباط” بالمدن الثلاثة المذكورة، على أن يرتفع هذا العدد بشكل تدريجي إلى 350 حافلة بنهاية شهر شتنبر المقبل.
كما ينتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 430 حافلة ابتداء من العام الرابع، وفق تصريحات صحفية كان قد أدلى بها ألبرتو بيريز، مدير مجموعة ألزا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتوقع نقل 109 مليون راكب سنويا.
وحسب المسؤول ذاته، فإن حافلات النقل الحضري الجديدة تنتمي إلى جيل حديث، وتتوفر على خدمة “الويفي” وعلى كاميرات مراقبة، فضلا عن ولوجيات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة. كما ستوفر 1500 منصب شغل تتوزع بين السائقين والمراقبين وموظفي الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا..بالويفي والكاميرات..انطلاق العمل بالحافلات الجديدة للنقل الحضري بمدن الرباط سلا وتمارة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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