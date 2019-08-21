نظم الحرس الملكي بمدينتي المضيق وتطوان، مساء أمس الثلاثاء، طواف المشاعل التقليدي وعروضا جماعية بمناسبة الاحتفاء بعيد الشباب.
ويأتي استعراض الحرس الملكي بعدما قرر الملك إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد الشباب للتي تجرى بالقصر الملكي.
وجابت تشكيلات من موسيقيي ومشاة حملة السلاح وحملة المشاعل وخيالة الحرس الملكي أهم شوارع مدينة المضيق، انطلاقا من الإقامة الملكية إلى ساحة الكورنيش، وكذا شوارع مدينة تطوان، انطلاقا من القصر الملكي.
وقدمت تشكيلة من عناصر الحرس الملكي، لوحات استعراضية وعروض جماعية، وجسد عناصر الحرس الملكي أحد أعرق المظاهر الاحتفالية التقليدية الأصيلة بالمغرب وقدموا لوحات كوريغرافية وهندسية.
وأضحى الطواف بالمشاعل، تقليدا سنويا دأب على إنجازه بإتقان الحرس الملكي منذ سنوات عديدة، خاصة خلال الاحتفال بعيدي العرش والشباب.
وتم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة سنة 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع المدينة، على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الشباب.. الحرس الملكي ينظم طواف المشاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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