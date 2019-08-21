الان تتابع نائب وزير الخارجية اليمنية: سنعمل على إنهاء “تمرد” المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أكد محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، أن حكومته لن تتوانى في مواجهة
كل ما يمس بأمن واستقرار اليمن، وأنها ستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي أقدم عليه المجلس الانتقالي بكل الوسائل التي
يخولها الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، في العاصمة السعودية الرياض، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وقال “الحضرمي”، إن موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي، وأنها مستمرة في الترحيب بهذه الدعوة من الاشقاء في السعودية.
وأفاد بأن حكومته لن تشارك بالحوار إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بما فيهم الصحفيين، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي “مكن عملية التمرد المسلح في عدن وابين”.
ودعا “الحضرمي”، المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا “التمرد” على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، لافتاً إلى أن ذلك سيقوض ليس فقط جهود التهدئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بل أيضا الجهود الأممية لإنهاء التمرد الحوثي في اليمن.
وفيما يتصل بعملية السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، أشار “الحضرمي” إلى أن الحكومة ماضية في التعامل بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي وأنها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، لن تدخر جهداً في الانخراط والتعامل بكل مرونة وفقا للمرجعيات الثلاث وبناء على ما تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة في هذا الشأن.
من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي، موقف الولايات المتحدة الواضح والداعم للحكومة الشرعية، ووحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية اليمنية: سنعمل على إنهاء “تمرد” المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.