افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ واصل عملياته العسكرية على المحور الشرقي لمدينة ​خان شيخون​ الاستراتيجية بالريف الحنوبي لادلب حيث يحاول التقدم باتجاه تل ترعي جنوب ​معرة النعمان​، وتدور ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والفصائل المسلحة في هذه المنطقة حيث يعمل الجيش على تضييق الخناق على ما تبقى من المسلحين في بلدة خان شيخون وبلدات ​ريف حماه​ الشمالي".

وعلى الجهة الغربية والشمالية لخان شيخون تشهد عمليات تمهيد ناري متقطع ووصول تعزيزات تحضيرا للمعركة وانهاء تواجد المسلحين في المدينة وبلدات ريف حماه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري واصل عملياته العسكرية على المحور الشرقي لخان شيخون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.