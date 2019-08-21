رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق دعا لرحيل الحكومة وإجراء انتخابات نزيهة

أكد رئيس ​الحكومة الجزائرية​ الأسبق، علي بن فليس، تمسكه بمطلب رحيل الحكومة وتوفير مناخ ملائم لانتخابات رئاسية غير مطعون فيها، مشدداً على أن "​الانتخابات الرئاسية​ هي الخيار الأكثر واقعية و​الأقصر​ زمنا والأقل تكلفة للبلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

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