وزير خارجية كازاخستان أشاد باستراتيجية تعاون واشنطن مع دول آسيا الوسطى

اعتبر وزير خارجية ​كازاخستان​ بيبوت أتامكولوف أن "استراتيجية ​الولايات المتحدة​ في تعاونها مع دول آسيا الوسطى في إطار صيغة "5+1"، تتفق تماما مع مصالح دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية الأميركية للتعاون مع آسيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز ترابط المنطقة الداخلي وتنمية ممرات النقل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وضمان ​الأمن​ الإقليمي، تتماشى اليوم تماما مع مصالح بلداننا".

ولفت إلى "إننا نعتقد أن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الوثيقة عنصر أساسي في تنمية منطقتنا"، مشيرا إلى أن "العمل بصيغة "5+1" ساعد في تعزيز ممرات النقل وجعل عملية مرور البضائع عبر حدود بلدان آسيا الوسطى أكثر فاعلية".

وشدد أتامكولوف على "أهمية الحوار بصيغة "5+1" حول قضايا الأمن الإقليمي"، مشيراً إلى ان "الأمن الإقليمي لا يمكن تصوره من دون الدبلوماسية الثنائية والشراكة الدولية، وبالتالي فإن صيغة "5+1" تمثل أداة مهمة لتعزيز الحوار" حول ضمان الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقتنا".