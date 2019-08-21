اعتبر وزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف أن "استراتيجية الولايات المتحدة في تعاونها مع دول آسيا الوسطى في إطار صيغة "5+1"، تتفق تماما مع مصالح دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية الأميركية للتعاون مع آسيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز ترابط المنطقة الداخلي وتنمية ممرات النقل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وضمان الأمن الإقليمي، تتماشى اليوم تماما مع مصالح بلداننا".
ولفت إلى "إننا نعتقد أن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الوثيقة عنصر أساسي في تنمية منطقتنا"، مشيرا إلى أن "العمل بصيغة "5+1" ساعد في تعزيز ممرات النقل وجعل عملية مرور البضائع عبر حدود بلدان آسيا الوسطى أكثر فاعلية".
وشدد أتامكولوف على "أهمية الحوار بصيغة "5+1" حول قضايا الأمن الإقليمي"، مشيراً إلى ان "الأمن الإقليمي لا يمكن تصوره من دون الدبلوماسية الثنائية والشراكة الدولية، وبالتالي فإن صيغة "5+1" تمثل أداة مهمة لتعزيز الحوار" حول ضمان الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية كازاخستان أشاد باستراتيجية تعاون واشنطن مع دول آسيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.