ديلي ميل: واشنطن تحرج جونسون برفضها منح تأشيرة دخول لحبيبته بسبب الصومال

كشف موقع "​ديلي ميل​" البريطاني أن "​واشنطن​ رفضت آليا منح كاري سيموندز حبيبة رئيس ​الحكومة البريطانية​ ​بوريس جونسون​، تأشيرة دخول إلى ​الولايات المتحدة​، مما أوقع الأخير في حرج شديد"، مشيراً إلى أنه "تقدمت سيموندز بطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة في إطار عملها ضمن فريق بيئي، إلا أن السلطات الأمريكية رفضت طلبها، وفقا للموقع البريطاني".

ولفت إلى انه "تبين أن سبب رفض واشنطن لطلبها كان زيارة سيموندز لصومالي لاند مع صديقتها نيمكو علي، الناشطة في حملة مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حيث التقت مع رئيس هذه ​الجمهورية​ الغير معترف بها، موسى بيحي عبدي، لمناقشة مسائل تخص ​المرأة​ وتلوث البحر".