كهرباء زحلة: تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار مستمر لغاية 28 آب

اشارت ​شركة كهرباء زحلة​ إلى انه "عطفا على بيان ​مؤسسة كهرباء لبنان​ الصادر بتاريخ 21/8/2019 حول تخفيض رسوم الاشتراك ب​التيار الكهربائي​ بنسبة حوالي 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و 20 امبير مستمر لغاية 28/8/2019 ضمنا، حيث ستعود هذه الرسوم الى قيمتها الاساسية بعد هذا التاريخ".



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