أبي اللمع: السلاح يجب أن يكون محصورا بالجيش والقوى الأمنية الرسمية

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ادي ابي اللمع إلى ان "الرهان اليوم هو على موازنة الـ 2020 فلا لا يجوز مقاربتها بالطريقة التي تم فيها مقاربة الموازنة الحالية"، مشددا على "ضرورة الارتكاز على بعض القوانين الإصلاحية، وعندما تخف المصاريف وترتفع الارادات تتحرك العجلة الاقتصادية ونصبح مستعدين لاستقبال مساعدات سيدر".
وأكد في حديث تلفزيوني أنه "موقفنا واضح من سلاح حزب الله، فنحن نعتبر ان موضوع السلاح يجب أن يكون محصورا بالجيش والقوى الأمنية الرسمية في الدولة، وقرار السلم والحرب يجب أن يكون محصوراً بالإجماع الساسي اللبناني وليس بقوة لبنانية واحدة، فلا مصلحة للبنان في هذا الموضوع".
ورأى انه "هناك مسار لا بديل عنه وهو اعمار لبنان بمفهومه السيادي، وصحيح هناك خصوصية للبنان ولكن لا يجب أن تتحول الى عادة في ما خص حزب الله".
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