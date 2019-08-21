لحود التقى وفدا من الحملة الأهلية لنصرة وقضايا الأمة

استقبل الرئيس السابق اميل لحود في دارته في اليرزه، رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير الذي قال أشار بعد اللقاء إلى انه " تباحثنا في الشؤون المحلية وقدمنا التهنئة للرئيس لحود لمناسبة الذكرى ال13 لانتصار المقاومة في آب 2006، وأكدنا ان لا جدوى لاي نقاش بالاستراتيجية الدفاعية الا اذا كانت تعزز قوة المقاومة في ردع أي عدوان اسرائيلي على لبنان، وكما تطرقنا الى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الارهابيين".
والتقى لحود وفدا من الحملة الأهلية لنصرة وقضايا الأمة برئاسة معن بشور، وتم البحث في المستجدات محليا واقليما.
وأشاد الوفد بـ"مواقف الرئيس لحود الوطنية والتي أثمرت في عهده تحريرا للارض من رجس الاحتلال الاسرائيلي وانتصارا تاريخيا على العدو الصهيوني".
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