لحود التقى وفدا من الحملة الأهلية لنصرة وقضايا الأمة

استقبل الرئيس السابق ​اميل لحود​ في دارته في اليرزه، رئيس المركز الوطني في ​الشمال​ ​كمال الخير​ الذي قال أشار بعد اللقاء إلى انه " تباحثنا في الشؤون المحلية وقدمنا التهنئة للرئيس لحود لمناسبة الذكرى ال13 لانتصار ​المقاومة​ في آب 2006، وأكدنا ان لا جدوى لاي نقاش ب​الاستراتيجية الدفاعية​ الا اذا كانت تعزز قوة المقاومة في ردع أي عدوان اسرائيلي على ​لبنان​، وكما تطرقنا الى الانتصارات التي يحققها ​الجيش​ العربي السوري على الارهابيين".

والتقى لحود وفدا من الحملة الأهلية لنصرة وقضايا الأمة برئاسة ​معن بشور​، وتم البحث في المستجدات محليا واقليما.

وأشاد الوفد بـ"مواقف الرئيس لحود الوطنية والتي أثمرت في عهده تحريرا للارض من رجس ​الاحتلال الاسرائيلي​ وانتصارا تاريخيا على العدو الصهيوني".