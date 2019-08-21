ضو استقبل وفدا من "تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار"

استقبل محافظ الجنوب منصور ضو وفدا من "تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار".
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها "تجمع المؤسسات" على الفاعليات السياسية ورجال الدين في مدينة صيدا، من أجل البحث حول تداعيات قرار وزير العمل في ما يخص ملف عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
من جهته، أثنى ضو على "دور التجمع وجهوده المتنوعة"، مشددا على "قضية حل أزمة ملف العمالة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "هذا الملف أصبح على طاولة رئاسة مجلس الوزراء وفي طريقه إلى الحل".
وناقش المجتمعون "قضايا عدة من أبرزها استمرار التشاور والتنسيق بين أمانة سر المحافظة وتجمع المؤسسات الأهلية وضرورة عقد ورشة عمل لوضع خطة من أجل إدارة الأزمات والكوارث".
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