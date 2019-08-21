النشرة: العمل على اخماد حريق شب في منطقة النهر خراج بلدة شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "حريقا شب في منطقة النهر خراج ​بلدة شبعا​ في الطرف الجنوبي للبلدة وقد أتت النيران على مساحات من الاراضي الحرجية والزراعية وقد تدخلت على الفور عناصر ​الدفاع المدني​ في البلدة بمساعدة الاهالي وتعمل جاهدة على محاصرة النيران وإخمادها قبل أن تطال المنازل المتطرفة للبلدة".

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