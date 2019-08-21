افادت معلومات لقناة الـ "lbci" عن ​تقرير​ وكالة ستاندرد آند بورز بأن "الأجواء ايجابية باتجاه الإبقاء على التصنيف الحالي ل​لبنان​ أي الابقاء على مرتبة B-.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI عن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز: الأجواء ايجابية باتجاه الإبقاء على التصنيف الحالي للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.