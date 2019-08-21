تكتل لبنان القوي تقدم باقتراح قانون يرمي الى الغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 بالموازنة

تقدّم تكتل ​لبنان القوي​ باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى الغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019 (​الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 ) والتي تتعلق بوقف التوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية الى حين انجاز مسح وظيفي شامل للوظائف الملحوظة في الملكات وتحديد الفوائض والنواقص في هذه الوظائف.

وتمنى التكتل أن يتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.