لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة إلى "إننا تشرفنا بزيارة سيادة المتروبوليت الياس عوده الذي أتينا كالعادة طلبا لبركته وسبب الزيارة الرئيسي هو لدعوة سيادته لحضور القداس الذي سيقام من أجل راحة نفوس شهداء المقاومة اللبنانية وتداولنا أيضا في كل الأمور السياسية والاقتصادية الراهنة، ووضعته في جو الإخبار الذي تقدمت به مع زميلي النائب زياد حواط وأخبرته عن أسبابه ودواعيه".
وكان المطران عوده استقبل صباحا مديرة مركز "حماية الطبيعة" وأستاذة مادة الكيمياء في الجامعة الأميركية المتخصصة بتلوث الهواء نجاة صليبا التي فازت بجائزة الأونسكو - لوريال للمرأة في العلوم.
وعرضت صليبا للمتروبوليت عوده المخاطر البيئية التي تحيط ببيروت وسكانها، خصوصا مع تزايد خطر النفايات وعودة الحديث عن إنشاء المحارق للتخلص منها.
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم بعد لقائه المطران عودة: سلمناه دعوة لحضور قداس شهداء المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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