واكيم بعد لقائه المطران عودة: سلمناه دعوة لحضور قداس شهداء المقاومة

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ بعد لقائه متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ المطران الياس عودة إلى "إننا تشرفنا بزيارة سيادة المتروبوليت الياس عوده الذي أتينا كالعادة طلبا لبركته وسبب الزيارة الرئيسي هو لدعوة سيادته لحضور القداس الذي سيقام من أجل راحة نفوس ​شهداء المقاومة​ اللبنانية وتداولنا أيضا في كل الأمور السياسية والاقتصادية الراهنة، ووضعته في جو الإخبار الذي تقدمت به مع زميلي النائب ​زياد حواط​ وأخبرته عن أسبابه ودواعيه".

وكان المطران عوده استقبل صباحا مديرة مركز "حماية الطبيعة" وأستاذة مادة الكيمياء في ​الجامعة الأميركية​ المتخصصة ب​تلوث الهواء​ نجاة صليبا التي فازت بجائزة الأونسكو - لوريال للمرأة في ​العلوم​.

وعرضت صليبا للمتروبوليت عوده المخاطر البيئية التي تحيط ببيروت وسكانها، خصوصا مع تزايد خطر ​النفايات​ وعودة الحديث عن إنشاء ​المحارق​ للتخلص منها.