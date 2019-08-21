ابو كسم: تواصلت مع قيادة حزب الله حول رفع صورة احد الشهداء مع عبارة دينية وتم معالجة الموضوع

اشار مدير مركز الكاثوليكي للإعلام الأب ​عبده أبو كسم​ إلى انه "بعد انتشار صورة لأحد رموز ​شهداء المقاومة​ مع سماحة الإمام الخميني، حاملةً هاشتاغ "أبانا الّذي في السماوات" على وسائل التواصل الإجتماعي، تابعت الأمر مع قيادة حزب اللّه ومعالي الوزير ​محمود قماطي​، الّذين بدورهم استغربوا هذا الموضوع واعتبروه عملاً فرديّاً من قبل أحد المواطنين الّذي قام برفع هذه الصورة في بلدة "الشرقيّة". وقد بادروا إلى معالجة هذه المسألة، وإزالة العبارة الدينيّة، مؤكّدين احترامهم لكل المقدّسات بما فيها المسيحيّة".

ولفت ابو كسم الى ان مسؤولي ​حزب الله​ أعربوا عن اعتذارهم عن هذا العمل غير المقصود وعبّروا عن تقديرهم واحترامهم للبطريرك ​مار بشاره بطرس الراعي​ ورئيس اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام المطران بولس مطر.