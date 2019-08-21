ضبطت وحدات تابعة للمديرية للعامة للجمارك ليلا، من خلال كمائن، شاحنة تحتوي على 135 صندوق دخان مهرب عبر المعابر البرية غير الشرعية اثناء توجهها الى صيدا، وشاحنة اخرى محملة بعدة اطنان من الخضار اثناء انتقالها الى منطقة ​جبل لبنان​. وأعطت ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​الجنوب​ اشارة بتوقيف سائق الشاحنة لمحاولته تهريب صناديق الدخان.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك ضبطت شاحنتين لمحاولتهما تهريب الدخان الى صيدا والخضار الى جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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