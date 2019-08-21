إليسا في أول تعليق بعد إعلانها “اعتزالها”

في أول تعليق تخرج به الفنانة اللبنانية إليسا، بعد إعلان نيتها في الاعتزال بعد صدور ألبومها المقبل، عبرت ملكة الاحساس، أمس اللاثثاء، عن حبها للجمهور الذي طالبها بالعدول عن قرارها المفاجئ.

وغردت إليسا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام الاجتماعي تويتر: “كل ما يمكنني أن أقوله الآن، إنني أحبكم من القلب يا أحسن جمهور”.

وأشارت إليسا إلى أن ألبومها على وشك الصدور إذ أضافت :”لا تنسوا أن هناك ألبوما جديدا قادما في القريب العاجل”.

وأعلنت إليسا نيتها في الاعتزال، في تدوينة ادعت فيها أن ظروف العمل في الوسط الفني أصبحت مثل “المافيا”، وهو ما جعلها تقرر الاعتزال مباشرة بعد طرح ألبومها المقبل.

وخلق خبر اعتزال إليسا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ، في حين راج وسم على تويتر بعنوان كلنا إليسا، لاقناعها بالاستمرار في الميدان الفني.