لأول مرة.. بنك المغرب يطرح ورقة نقدية من فئة 20 درهم مطبوعة على البلاستيك -صورة

أصدر بنك المغرب ورقة نقدية تذكارية من فئة عشرين درهما، تخليدا للذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه.

وذكر بلاغ لبنك المغرب، اليوم الاربعاء، أنه تمت طباعة هذه الورقة النقدية، التي تولت دار السكة تصميمها وإنتاجها، فوق دعامة بلاستيكية من البوليمير تم استخدامها للمرة الأولى في صناعة ورقة بنكية مغربية.

وأوضح البنك أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 درهما تتميز بالتصميم العمودي لوجهها الذي يحمل صورة الملك محمد السادس. أما ظهر الورقة، فيضم رسوما منمقة لبعض المشاريع الكبرى التي تم إنجازها في عهد الملك محمد السادس، على غرار جسر “محمد السادس” ومحطة الطاقة الشمسية “نور3” و القمر الصناعي “محمد السادس” والقطار فائق السرعة “البراق”، وهي إنجازات تمثل أوجها مختلفة لمغرب معاصر وملتزم بالمضي قدما على درب التقدم.

وأضاف المصدر ذاته أنه لضمان حماية أكبر ضد التزوير، تم تزويد هذه الورقة النقدية الجديدة بمجموعة من الخاصيات التقنية، إذ تم إدراج ما لايقل عن 10 عناصر أمان متينة على الواجهتين، أبرزها النصوص المجهرية والأنماط المضادة للمسح الضوئي التي تم إدراجها في أماكن مختلفة من الورقة.

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ويستطيع ضعاف البصر التعرف على فئة هذه الورقة بسهولة عن طريق اللمس، وذلك بفضل 20 شريطا موزعا على حواف وجه الورقة باستعمال الطباعة البارزة.

وخلص البنك إلى أنه سيتم إصدار الورقة النقدية التذكارية الجديدة من فئة 20 درهما، التي تتسم بصفتها القانونية وبقوتها الإبرائية، بعدد محدود خلال شهر شتنبر 2019، وستطرح للتداول مع الأوراق البنكية من فئة 20 درهم الجاري استخدامها.