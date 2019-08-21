إيكو يدخل عالم تقديم البرامج

سيطل الفنان الكوميدي “إيكو” على الجمهور الشهر القادم، في برنامج خاص بالأطفال، يبث على القناة الثانية.

وانطلق “ايكو” في تصوير حلقات برنامجه، الذي يخوض به تجربة التقديم والتنشيط لأول مرة، وسيستضيف خلاله أطفال يعيشون معه فقرات مختلفة.

وتضمن ققرات البرنامج، أسئلة ثقافية ترفيهية، وفقرات غنائية، ومسابقات للفوز بجوائز، كما سيلتقي “إيكو” والأطفال مع نجوم الفن المغربي في كل حلقة.

وتراهن القناة الثانية على “إيكو” كاسم محبوب لدى الجمهور للعودة ببرنامج أطفال مميز، خصوصا أن نوعية هذه البرامج غابت عن القناة الثانية لفترة طويلة.