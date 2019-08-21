سيطل الفنان الكوميدي “إيكو” على الجمهور الشهر القادم، في برنامج خاص بالأطفال، يبث على القناة الثانية.
وانطلق “ايكو” في تصوير حلقات برنامجه، الذي يخوض به تجربة التقديم والتنشيط لأول مرة، وسيستضيف خلاله أطفال يعيشون معه فقرات مختلفة.
وتضمن ققرات البرنامج، أسئلة ثقافية ترفيهية، وفقرات غنائية، ومسابقات للفوز بجوائز، كما سيلتقي “إيكو” والأطفال مع نجوم الفن المغربي في كل حلقة.
وتراهن القناة الثانية على “إيكو” كاسم محبوب لدى الجمهور للعودة ببرنامج أطفال مميز، خصوصا أن نوعية هذه البرامج غابت عن القناة الثانية لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيكو يدخل عالم تقديم البرامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.