بعد توديع عهد البشير.. البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي في السودان

أدى الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيساً للمجلس السيادي في السودان، الذي يضم ستة مدنيين، بينهم امرأتان وخمسة عسكريين.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس، الذي سيتولى الحكم لمدة ثلاثة أعوام وثلاث أشهر، كلا من حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، وعائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء عبد المسيح.

ويضم المجلس السيادي من العسكريين، كلا من محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم، إلى جانب رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ومن المتوقع أن يتم في وقت لاحق من اليوم تأدية عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للوزراء.

Advertisements

وشهدت السودان، نهاية الأسبوع المنصرم، توقيع وثيقة دستورية تمهد لدخول عهد جديد، من خلال انتقال ديمقراطي إلى الحكم المدني، مع نهاية عهد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي استمر في الحكم طوال أكثر من ثلاثة عقود، قبل خلعه من قبل الجيش السوداني في أبريل 2019.

وتنص الوثيقة الدستورية على أن مؤسسات الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة، ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.

ويتشكل مجلس السيادة الذي تتولى شخصية عسكرية رئاسته لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية من المرحلة الانتقالية، حسب الوثيقة، من 11 عضوا يتمثلون في ستة مدنيين وخمسة عسكريين.