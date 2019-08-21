بعد أن رفع ضده دعوى وتسبب في توقيفه في باريس.. المصري عمر فهمي يدلي بشهادته لتوريط رئيس “الكاف”

حل المصري عمر فهمي، الكاتب العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرةالقدم “كاف”، وواحد من أبرز أعداء الرئيس الحالي، أحمد أحمد، أمس الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أدلى بشهادته، للأمن الفرنسي، الذي يفتح تحقيقا بخصوص بعض التهم الموجهة للاتحاد القاري، ورئيسه أحمد أحمد.

ويتابع القضاء الفرنسي، رئيس “الكاف”، بالإضافة إلى شركة “تاكتيكال ستيل” بتهمة الرشوة والتهضرب الضريبي، وذلك بعد أن أقدم الاتحاد القاري، من طرف واحد، بفسخ عقد الرعاية الذي كان يربطه بالشركة الألمانية المتخصصة في الألبسة “بوما”، لصالح الشركة الفرنسية المذكورة.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية، نقلتها صحفية “مصراوي” المصرية: “تم استدعائي للإدلاء بأقوالي في قضية أحمد أحمد اليوم في باريس، بعد مخاطبتي في الفترة الماضية لمعرفة المواعيد المناسبة لي للتواجد”.

وأضاف: “توجهت إلى إدارة شرطة نونتار المختصة بقضايا الرشوة والتهرب الضريبي، وقمت بالإدلاء بأقوالي في قضية رئيس وشركة تاكتيكال ستيل وغادرت في السابعة مساءً”.

وكان أحمد أحمد، قد تم توقيفه من طرف الأمن الفرنسي، في السادس من شهر يونيو الماضي، حيث خضع لتحقيقات من طرف المكتب المركزي لمحاربة الرشوة والمخالفات المالية، خلال تواجده هناك، ومشاركته في حدث ينظمه “الفيفا”، وذلك بناء على شكاية تقدم بها المصري عمر فهمي.