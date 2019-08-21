ساكنة القصر الكبير تستنجد..هجوم بالسيوف على الأحياء!

وجهت ساكنة حي السلام بالقصر الكبير نهاية الأسبوع الماضي، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تطالب بتوفير الأمن في المنطقة، بعد وقوع حالة اعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض على أحد سكان الحي من قبل مجموعة من الأشخاص كانوا تحت تأثير المخدرات.

وبحسب نص الشكاية التي تتوفر “اليوم24” على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء قاموا بترويع الحي حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، ما تسبب في حالة من الفوضى، وعندما حاول أحد الساكنة نهي أحدهم بخطورة ما يقومون به، انهال عليه بالضرب بواسطة سيف، ما تسبب له في جروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت الساكنة أنها استطاعت إلقاء القبض على الشخص المتسبب في الضرب والجرح، وأخذوا منه سلاحه الأبيض، لكن الشخصين اللذين كانا برفقته شرعا في كسر الأبواب وأغراس الزينة المتواجدة في الحي، ما خلف حالة من الرعب في صفوف ساكنة الحي.

وطالبت الساكنة في الشكاية نفسها، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القصر الكبير باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشتكى بهم حتى ينالو عقابهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.