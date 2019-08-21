"أمازون" تنشط رسميا في إسرائيل وأسهم البورصة تتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية "أمازون"، صباح اليوم الأربعاء، بدء نشاطها التجاري الرسمي في إسرائيل، الأمر الذي قوبل بتراجع فوري في أسهم المجمعات التجارية والاستهلاكية في البورصة.

وتحت عنوان "Amazon Service"، أيملت (أرسلت بالبريد الإلكتروني) الشركة للمسوقين الإسرائيليين مفاده أن لديها نحو 300 مليون زبون في العالم، مضيفة "ابدأوا البيع للإسرائيليين لتصلوا إلى ملايين الزبائن الجدد".

وتضمن الإيميل تعليمات للمسوقين الذين يريدون استخدام خدماتها، وبضمنها التجميع والتعبئة والشحن، والمعالجة بواسطة خدمة الزبائن في المصالح التجارية.

وتعتبر هذه الرسالة الثانية باللغة العبرية للشركة بعد الرسالة الأولى في نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

ولم تشر الشركة إلى موعد إطلاق موقع باللغة العبرية، ولكن التقديرات تشير إلى أنها ستفعل ذلك قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن كان من المفترض، بحسب الجدول الزمني الأصلي، أن يتم إطلاقه في حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو، وتأجل إلى موعد غير مسمى، بيد أنه من المرجح أن يكون قبل موعد حملات البيع التي تبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبينها "بلاك فرايدي" و"سايبر ماندي" ومبيعات عيد الميلاد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن الصعوبات التي واجهتها أمازون كانت بسبب الصعوبة في تجنيد ما يكفي من المسوقين الإسرائيليين، والخلافات على ترجمة صفحات الموقع للعبرية، ومشاكل تقنية وتنظيمية. وبالنتيجة فإن الإيميل الأخير يعني أنه تم التغلب على هذه المصاعب.

Advertisements

وأضاف التقرير أن "أمازون" عينت إسرائيليين اثنين كمندوبين لها في إسرائيل، ويعقدون اجتماعات مع مسوقين ومندوبي شركات.

وجاء أن بروتوكولات "أمازون" تتضمن سلسلة طويلة من القواعد المرتبطة بخدمة الزبائن وإدارة المخزونات والعلاقة مع المزودين، والتي يتوجب على المسوقين الالتزام بها.

وردا على هذه التطورات الأخيرة، تراجعت أسهم المجمعات التجارية والاستهلاكية، حيث تراجعت أسهم شركات المجمعات "مليسرون" و"عزرائيلي" بـ 3% و 2% على التوالي.

وتراجعت شركة المراكز التجارية "بيغ" بنسبة 2.3%، كما تراجعت "ميغا أور" بـ 0.4%.

وتراجعت أيضا أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية، وبضمنها الأجهزة الكهربائية، حيث تراجعت "إلكترا تسريخا" بـ 1.5%، والتي تقوم بتفعيل شبكات "شيكيم إلكتريك" وتراجعت "سنسور" و"محساني حشمال" بنسبة 2.5%، و"فوكس" بنسبة 1.5%.