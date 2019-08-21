حقيقة إسقاط مناطيد والاعتداء على ركابها بالسكاكين في صلالة عمان

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أكدت “ابتسام الجشيمة” نائبة مدير فعالية “كرنفال المناطيد” في محافظة صلالة العمانية، عدم صحة الشائعات التي راجت خلال الساعات الماضية بشأن إسقاط مناطيد بإطلاق النار عليهما كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت ابتسام في تصريح نقله موقع “إرم نيوز” إن “المناطيد نزلت بأمان، وبعدها حصل اشتباك بين طاقمها وبعض الناس، وحاليًا الموضوع متابع لدى الجهات الأمنية”، مؤكدة أن “الفعالية لا تزال قائمة والأمور في أحسن حال”.

ونفت ابتسام الجشيمة أن يكون الشخص المتداولة صورته والدماء قد لطخت ملابسه أمريكي الجنسية، وردت معلقة: “غير صحيح”.

وتضاربت الأنباء حول سبب الحادث وسط أنباء عن أنه ناجم عن اعتراض بعض السكان المحليين على مرور المناطيد فوق بيوتهم واعتدوا على الركاب بالسكاكين، ولم يصدر بعد تعليق عن الشرطة العمانية على الواقعة.