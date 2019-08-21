بالفيديو: مشاركة مليونية في إحياء زيارة عيد الغدير

رغم الأجواء الحارة، توافد عشرات الألوف إلى مرقد الإمام علي عليه السلام لتأدية مراسم زيارة عيد الغدير، في وقت توزعت المواكب على طول الطرقات لتقدم الخدمات والماء والطعام للزائرين، في ظل انتشار أمني واسع.
وأعلن محافظ النجف عن وصول عدد الزائرين الى نحو ثلاثة ملايين زائر، مؤكداً تأمين المدينة من النواحي ألامنية والخدمية. وطالب في الوقت ذاته الحكومة المركزية بتقديم الدعم المادي لهكذا زيارات مليونية.
يذكر أن محافظتي النجف وكربلاء تطالب وقبيل كل زيارة، بتخصيص أموال لتغطية الخدمات، بانتظار استجابة حكومية تسد ذلك النقص بالخدمات البلدية على الاقل.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
يذكر أن محافظتي النجف وكربلاء تطالب وقبيل كل زيارة، بتخصيص أموال لتغطية الخدمات، بانتظار استجابة حكومية تسد ذلك النقص بالخدمات البلدية على الاقل.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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