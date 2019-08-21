بالفيديو: مشاركة مليونية في إحياء زيارة عيد الغدير

وأعلن محافظ النجف عن وصول عدد الزائرين الى نحو ثلاثة ملايين زائر، مؤكداً تأمين المدينة من النواحي ألامنية والخدمية. وطالب في الوقت ذاته الحكومة المركزية بتقديم الدعم المادي لهكذا زيارات مليونية.

يذكر أن محافظتي النجف وكربلاء تطالب وقبيل كل زيارة، بتخصيص أموال لتغطية الخدمات، بانتظار استجابة حكومية تسد ذلك النقص بالخدمات البلدية على الاقل.



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