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المالكي يشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي في مساندة العراق

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أشاد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، بمواقف الاتحاد الاوروبي في مساندة العراق.
وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق رامون بيلكوا بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى العراق".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مسالة تطوير وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الاوربي والعراق"، مشددا على "أهمية النهوض بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى، متمنيا للسفير النجاح في مهامه المقبلة".


واشاد المالكي خلال اللقاء بـ" المواقف الايجابية للاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية في مساندة العراق، لاسيما في المجال الانساني والعسكري فضلاً عن المساعدة في عودة النازحين واعمار المدن المحررة ودعم الحوار الوطني".

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيت، حرص الاتحاد والدول الأوروبية على دعم العراق في تصديه للارهاب، داعيا إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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