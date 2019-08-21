المالكي يشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي في مساندة العراق

أشاد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، بمواقف الاتحاد الاوروبي في مساندة العراق.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مسالة تطوير وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الاوربي والعراق"، مشددا على "أهمية النهوض بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى، متمنيا للسفير النجاح في مهامه المقبلة".
واشاد المالكي خلال اللقاء بـ" المواقف الايجابية للاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية في مساندة العراق، لاسيما في المجال الانساني والعسكري فضلاً عن المساعدة في عودة النازحين واعمار المدن المحررة ودعم الحوار الوطني".
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيت، حرص الاتحاد والدول الأوروبية على دعم العراق في تصديه للارهاب، داعيا إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.
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