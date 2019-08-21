بالوثائق.. متطلبات الانتخابات المحلية وتسمية اللواء عماد محمود رئيسا للجنة الامنية

تنشر الخليج 365، وثائق رسمية تبين متطلبات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات المقرر اجراءها في نيسان من العام المقبل. وتنص الوثائق على تسمية وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود رئيسا للجنة الامنية العليا للانتخابات. Advertisements



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