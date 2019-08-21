2019-08-21 | 13:54
1,085 مشاهدة
كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موقف اتحاد الكرة وأندية الطلبة والنجف والميناء من العقوبات الاسيوية.
وقال مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة سيف القصاب في حديث لـ الخليج 365، إن "هذا الكتاب وصل اليوم كتحذير إلى الأندية التي لم تستوفِ المعيار المالي حتى الان وخصوصاً المستحقات والذمم المالية التي بذمتها".
وأوضح القصاب، أن "الأندية وفي حال عدم تسوية جميع المستحقات والديون والشكاوى، التي وصلت لدى الاتحاد العراقي وفيفا والاسيوي، فإن لجنة التراخيص لن تقوم بترخيصهم والسماح لهم بالمشاركة في مسابقات الاسيوية ومسابقات الاتحاد العراقي".
وأشار القصاب، إلى أن "الكتاب موجه لجميع الأندية العراقية وأيضاً بالأخص لأندية الطلبة والميناء والنجف، كون لديهم شكاوى محلية وخارجية لم يتم تسويتها، حتى الان".
وتابع، أن "هناك علم بهذه الشكاوى من قبل لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي والتحذير أيضاً إلى الاتحاد العراقي أنه في حالة تم ترخيص هذه الأندية من قبل الاتحاد وبصورة غير صحيحة فأن الاتحاد الآسيوي له الحق في سحب الرخصة ومعاقبة الاتحاد العراقي بغرامة مالية بعد أن تتم إحالته إلى لجنة الانضباط للتحقيق في هذه القضية".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التراخيص توضح موقف اتحاد الكرة والأندية الثلاثة من العقوبة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.