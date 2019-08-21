لجنة التراخيص توضح موقف اتحاد الكرة والأندية الثلاثة من العقوبة الآسيوية

وخاطب الاتحاد الاسيوي، اتحاد الكرة برسالة "شديدة اللهجة"، وأبلغه أنه في حال منح التراخيص لأندية الطلبة والميناء والنجف والسماح لهم المشاركة ببطولة الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل، فان الاتحاد العراقي سوف يتعرض إلى "عقوبات قاسية" من قبل الاتحاد الآسيوي.وقال مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة سيف القصاب في حديث لـ الخليج 365، إن "هذا الكتاب وصل اليوم كتحذير إلى الأندية التي لم تستوفِ المعيار المالي حتى الان وخصوصاً المستحقات والذمم المالية التي بذمتها".

وأوضح القصاب، أن "الأندية وفي حال عدم تسوية جميع المستحقات والديون والشكاوى، التي وصلت لدى الاتحاد العراقي وفيفا والاسيوي، فإن لجنة التراخيص لن تقوم بترخيصهم والسماح لهم بالمشاركة في مسابقات الاسيوية ومسابقات الاتحاد العراقي".



وأشار القصاب، إلى أن "الكتاب موجه لجميع الأندية العراقية وأيضاً بالأخص لأندية الطلبة والميناء والنجف، كون لديهم شكاوى محلية وخارجية لم يتم تسويتها، حتى الان".

وتابع، أن "هناك علم بهذه الشكاوى من قبل لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي والتحذير أيضاً إلى الاتحاد العراقي أنه في حالة تم ترخيص هذه الأندية من قبل الاتحاد وبصورة غير صحيحة فأن الاتحاد الآسيوي له الحق في سحب الرخصة ومعاقبة الاتحاد العراقي بغرامة مالية بعد أن تتم إحالته إلى لجنة الانضباط للتحقيق في هذه القضية".