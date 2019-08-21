نائب: سيناريو استهداف قاعدة بلد لا يختلف عن نظيره بمعسكر الصقر

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الانفجار الذي حصل أمس في قاعدة بلد الجوية واستهدف كدس أعتدة تابع للواء 40 من الحشد الشعبي كان سيناريو حصوله كسابقه في معسكر الصقر جنوبي بغداد"، مبيناً: "أصبحت لدينا قناعة كاملة بأن هناك استهدافاً ممنهجاً للمؤسسة العسكرية وخاصة مؤسسة الحشد الشعبي".وأضاف، أن "المؤكد اليوم ومن خلال مشاهدات المواطنين الذين شاهدوا لحظة حصول الحادث بأن الانفجار حصل من خلال استهداف طائرة مسيرة مجهولة"، ماضياً إلى القول إن "السؤال اليوم يوجه إلى القائد العام للقوات المسلحة الذي أصدر قراراً بمنع أي طيران دون موافقته".

وأوضح، أننا "سبق وأن حذرنا من زيف وعود القوات الأميركية وأنها طالما كانت تخلف بوعودها ولا تلتزم بقرارات الحكومة العراقية وهي قوات تعودت على توجيه نيرانها على قواتنا الأمنية والعسكرية وينبغي إخراج تلك القوات لأنها تمثل خطراً على سيادة البلد"، لافتاً إلى أن "افتقار العراق إلى قوة الردع الجوي المستقلة لمنع الخروق الجوية المستمرة، وأن (توفيرها) هو أمر أصبح واجب التحقق وبأسرع وقت ممكن".



وأكد البلداوي، أن "الشجب والاستنكار لم يعد كافياً بل ينبغي أن تكون هناك فعلية وواقعية لانهاء تلك الخروق والاستهتار الأميركي والصهيوني، وعلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ان تتخذ القرارات المناسبة ونحن معها بكل قرار يدافع عن سيادة العراق".