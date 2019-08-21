السلطات التركية تلقي القبض على أديبة وكاتبة صحفية

افادت وسائل اعلام تركية، اليوم الاربعاء، بأن قوات الأمن التركية داهمت منزل الأديبة والكاتبة الصحفية بجريدة "أفرنسال" التركية عائشة جول توز أران، وألقت القبض عليها بتهمة وجود "بلاغ ضدها" دون الكشف عن أسباب الاعتقال.
وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن والدة توز أران أجرت اتصالًا هاتفيًا بالكاتب الصحفي بالجريدة نفسها فاتح بولات، وقالت له: "يوجد عدد كبير من رجال الشرطة في منزلنا. يقومون باعتقال عائشة الآن. لا يقولون لنا السبب".
ومن جانبه قال بولات في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان أمها خائفة للغاية، وأبلغت ما حدث وهي تبكي. أما عائشة جول فقد كانت تصرخ قائلة: "لا أستطيع الحديث الآن، لكن ليعلم الجميع أنني أحب جريدتي جدًا". نحن في دولة تشهد انقلابًا جديدًا في كل لحظة".
وأصدرت أجهزة الأمن قرارًا بفرض عزلة على الكاتبة توز أران، ومنعها من لقاء محاميها أو الحديث معهم.
ومن جانبه قال بولات في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان أمها خائفة للغاية، وأبلغت ما حدث وهي تبكي. أما عائشة جول فقد كانت تصرخ قائلة: "لا أستطيع الحديث الآن، لكن ليعلم الجميع أنني أحب جريدتي جدًا". نحن في دولة تشهد انقلابًا جديدًا في كل لحظة".
وأصدرت أجهزة الأمن قرارًا بفرض عزلة على الكاتبة توز أران، ومنعها من لقاء محاميها أو الحديث معهم.
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