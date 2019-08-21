إرهاب الحوثي يسقط طائرة أمريكية مسيرة بذمار اليمنية

في خطوة جديدة من الإرهاب الحوثي، قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الأربعاء، إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما في تصريحات لوكالة رويترز: أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-9 أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

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وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للمليشيا المدعومة إيرانيا قد نقلت في وقت سابق عن متحدث عسكري من الحوثيين قوله إن الدفاعات الجوية لها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.





وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قال الجيش الأمريكي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.

وحينها اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية، الحوثيين والقوات الإيرانية بإسقاط طائرة استطلاع مسيرة في اليمن ومحاولة استهداف أخرى في خليج عمان.