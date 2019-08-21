مقتل إرهابيين بالقاعدة في غارة استهدفت معسكرا شرقي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل عدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الأربعاء، بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية شرقي اليمن. وقالت مصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن طائرة بدون طيار استهدفت معسكرا تدريبيا لتنظيم القاعدة الإرهابي قرب منطقة يكلا بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وأسفرت الغارة عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم الإرهابي، وفقا للمصادر.

وينشط تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة البيضاء ومأرب، وخلال الأشهر الماضية قتل عدد من قيادات التنظيم بغارات أمريكية.



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