الان تتابع سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا بالقدس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هدم وإخلاء أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بحماية قوات معززة من جيش الاحتلال وزعت 20 إخطارًا لهدم وإخلاء لمنشآت مواطنين فلسطينيين في محيط جدار الضم والتوسع العنصري قرب مخيم قلنديا.

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