إيران.. مظاهرات تصف عمدة طهران بـ"القاتل"

إيران.. مظاهرات تصف عمدة طهران بـالقاتل

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تظاهر العشرات من مؤيدي حقوق الحيوان في العاصمة الإيرانية، طهران، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ بسبب سوء المعاملة وقتل الكلاب الضالة وإبادتها من قبل بلدية العاصمة، حسب موقع "راديو فردا"، الثلاثاء.



وذكر "راديو فردا": أن المظاهرة نُظِّمت أمام مقر بلدية طهران، بعد انتشار فيديو على الإنترنت، يُظهر القتل الوحشي لكلاب ضالة، وهي تبكي من الألم قبيل الموت.

وأثار الفيديو حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الناشطين لتجديد دعواتهم إلى سن قوانين تحمي الحيوانات.

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وقالت امرأة في طهران لموقع "راديو فردا" إنها انضمّت إلى المظاهرة بعد مشاهدة المعاملة الوحشية التي يتعرض لها الكلاب الضالة.

وتابعت: "الوحشية لا يمكن تحمّلها.. لماذا يجب علينا مشاهدة مثل هذا السلوك؟ إنه ضد الإنسانية ويظهر حاجتنا إلى قانون لحماية الحيوانات الضعيفة".

وردّد بعض المتظاهرين عبارات مثل "اليوم يوم حداد"، بينما طالب آخرون باستقالة عمدة طهران ووصفوه بـ"القاتل".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حظرت السلطات الإيرانية على مواطنيها التجوّل برفقة الكلاب في شوارع العاصمة، وهي محاولة لإثناء الإيرانيين عن اقتناء الحيوانات الأليفة.

وقال حسين رحيمي، رئيس شرطة طهران: "حصلنا على موافقة من مكتب المدعي العام في العاصمة، وسنتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يتجوّلون مع الكلاب بالأماكن العامة مثل المنتزهات"، معيداً قرار الحظر إلى تسبُّب الكلاب في الذعر والقلق لدى أفراد الجمهور.

وأضاف: "تُحظر قيادة السيارات برفقة الكلاب، وإذا لوحظ ذلك ستتخذ الشرطة إجراءات جادة ضد مالكي السيارات المعنيين".