النظام الإيراني يعاود تهديد وتحدي العالم

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جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف) عاود رئيس النظام الإيراني حسن روحاني إطلاق تهديداته حول سلامة الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي. وقال بعد اجتماعه اليوم (الأربعاء) بالمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، بأنه في حال توقفت الصادرات النفطية الإيرانية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل. حسبما ذكر موقع خامنئي الرسمي على الإنترنت.

عاود رئيس النظام الإيراني حسن روحاني إطلاق تهديداته حول سلامة الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي. وقال بعد اجتماعه اليوم (الأربعاء) بالمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، بأنه في حال توقفت الصادرات النفطية الإيرانية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل. حسبما ذكر موقع خامنئي الرسمي على الإنترنت.

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