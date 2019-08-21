شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أثينا) قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس اليوم (الأربعاء) إن بلاده لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سورية.وأضاف ميلتياديس لقناة (إيه.إن.تي1) التلفزيونية اليونانية: «نريد توصيل رسالة بأننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سورية».

قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس اليوم (الأربعاء) إن بلاده لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سورية.وأضاف ميلتياديس لقناة (إيه.إن.تي1) التلفزيونية اليونانية: «نريد توصيل رسالة بأننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سورية».

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