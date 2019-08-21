السودان: البرهان يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس السيادي

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جدة - خالد شويل - الوكالات (الخرطوم) أدى رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم (الأربعاء) اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميًا رئيسا للمجلس السيادي السوداني. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضواً، 6 من المدنيين و5 من العسكريين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن أعضاء مجلس السيادة من العسكريين والمدنيين أدوا اليوم اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. وأكمل السودان أمس (الثلاثاء) تشكيل مجلس السيادي والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

أدى رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم (الأربعاء) اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميًا رئيسا للمجلس السيادي السوداني. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضواً، 6 من المدنيين و5 من العسكريين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن أعضاء مجلس السيادة من العسكريين والمدنيين أدوا اليوم اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. وأكمل السودان أمس (الثلاثاء) تشكيل مجلس السيادي والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

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