شكرا لقرائتكم غريفيثس يصل صنعاء بعد الرياض لمتابعة تنفيذ اتفاق الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل إلى صنعاء مراتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن في ثاني محطة له بعد الرياض في إطار جولة جديدة له لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة انتشار ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والانسحابات المتبادلة في المدينة بين الميليشيات والقوات الحكومية.

ومن المقرر أن يلتقي غريفيثس في صنعاء قادة ميليشيات الحوثي الانقلابية لبحث مقترحات جديدة قال غريفيثس في إحاطته إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء إنه قدمها لطرفي النزاع بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وينتظر تلقي الردود النهائية على مقترحاته الجديدة في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفيثس، قد قال، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن".

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وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أفادت أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وعاد غريفيثس إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.