الإمارات تعقد اكبر صفقة “تعاون استخباراتي” مع إسرائيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشف تحقيق مطوّل، نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، إن دولة الإمارات العربية، أبرمت صفقة ضخمة مع العدو الإسرائيلي، بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثة.

وأشار التحقيق إلى أن هذا الصفقة بدأت تتبلور قبل عقد من الزمان، برعاية رجل أعمال إسرائيلي يدعى “ماتي كوتشافي”.

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ذلك يؤكد التقارير الصحافية الأمريكية التي صدرت خلال الأيام الأخيرة، والتي تشير إلى وجود “تعاون أمني بين إسرائيل والإمارات، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية بين البلدين”.

وقالت الصحيفة، إن عدم وجود علاقة دبلوماسية علنية، لا يمنع من وجود مصالح مشتركة تشمل العلاقات التجارية والعسكرية، والهدف واحد هو “العدو إيران”.

ووفقًا للصحيفة، فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، جزء منها مدفوعة نقدًا.

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وحسب “هآرتس”، فقد تضمنت الصفقة، طائرتي تجسس، تسلمت الإمارات إحداهما قبل قرابة عام، على أنّ تسلم إسرائيل الأخرى خلال العام المقبل.

وقالت إن الطائرة التي تسلمتها الإمارات، بدأت “بالقيام بالفعل بطلعات جوية، تمهيدًا لتسليمها رسميًا لجيش الإمارات”.

أما الطائرة الثانية فهي لا تزال قيد التطوير في بريطانيا، وتقوم برحلات تجريبية شرقي لندن، كما قالت “هآرتس”.

وبحسب التحقيق، فإن الذي كشف هذه الصفقة بين إسرائيل والإمارات، هو تورط اسم رجل الأعمال كوتشافي في وثيقة سرية سربت من مكتب محاماة في سويسرا، وقد وصلت إلى صحيفة ألمانية والاتحاد الدولي للمحققين الدوليين.

وتقول الصحيفة:” إذا كانت القضية الفلسطينية في الماضي، جعلت من الصعب تطوير هذه العلاقات، فقد أصبحت الآن موجودة، ولم تعد القضية الفلسطينية بين أولويات دول الخليج”.