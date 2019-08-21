الموجز
قام نحو ألف ضابط شرطة بمداهمات، أمس الثلاثاء، في ألمانيا وليتوانيا وكرواتيا في إطار تحقيق في جريمة إلكترونية يتعلق بموقع قدّم تفاصيل عن كيفية إنتاج المتفجرات والمخدرات الصناعية بحسب موقع سبوتنيك.
وأضافت الصحيفة الروسية ، نسقت الشرطة في مدينة جوتنجن بوسط ألمانيا المداهمات، التي تم خلالها تفتيش 34 مبنى واستجواب 22 مشتبها بهم وضبط 127 كيلوجراما من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع المتفجرات وكذلك أجهزة تفجير بحسب رويترز.
وعثرت الشرطة أيضا على أسلحة وذخائر ومواد كيماوية لصنع المخدرات الصناعية.
وتم تجميد الموقع الإلكتروني، دبليو. دبليو. دبليو دوت إكسبلوسيفز دوت نت وحلت محل محتواه المعتاد رسالة من المدعين الألمان تقول "تمت مصادرة هذا النطاق ومحتواه الإجرامي".
وقالت الشرطة في بيان إن النطاق يتبع منصة إلكترونية بها زهاء ثلاثة آلاف عضو مسجل شارك 360 منهم بنشاط في 2018.
وتحقق الشرطة الآن مع مشغلي المنصة ومستخدميها للاشتباه بارتكابهم جرائم تتعلق بحيازة الأسلحة والمتفجرات ومواد مخدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مداهمات مفاجئة وتفتيش 34 مبنى .. ألمانيا تدفع بـألف ضابط لإغلاق موقع إلكتروني يشكل تهديد لـ «أوربا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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