حكومة ألمانيا: ننفق على حوالي 35 ألف عسكري أميركي يتمركزون على أراضينا

كشفت ​الحكومة الألمانية​ "أنها تنفق الملايين على حوالي 35 ألف عسكري أميركي يتمركزون على أراضيها"، مشيرةً إلى "إنها قدمت للقوات الأميركية المنتشرة على الأراضي الألمانية خلال السنوات السبع الماضية 243 مليون ​دولار​".

وأوضحت أن "المبلغ المذكور كان مقابل استحقاقات لموظفين سابقين أو لإدارة أراض ومبان، إلى جانب المشاركة في نفقات بناء خاصة ب​القوات الأميركية​"، كاشفةً عن أن "الأموال التي حددتها الحكومة الألمانية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2019 لإجراءات بناء عسكرية تخص شركاء ​حلف شمال الأطلسي​ في ​ألمانيا​، والتي بلغت قيمتها 480 مليون يورو، ذهبت حصرا تقريبا لصالح ​الولايات المتحدة​".