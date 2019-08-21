كشفت الحكومة الألمانية "أنها تنفق الملايين على حوالي 35 ألف عسكري أميركي يتمركزون على أراضيها"، مشيرةً إلى "إنها قدمت للقوات الأميركية المنتشرة على الأراضي الألمانية خلال السنوات السبع الماضية 243 مليون دولار".
وأوضحت أن "المبلغ المذكور كان مقابل استحقاقات لموظفين سابقين أو لإدارة أراض ومبان، إلى جانب المشاركة في نفقات بناء خاصة بالقوات الأميركية"، كاشفةً عن أن "الأموال التي حددتها الحكومة الألمانية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2019 لإجراءات بناء عسكرية تخص شركاء حلف شمال الأطلسي في ألمانيا، والتي بلغت قيمتها 480 مليون يورو، ذهبت حصرا تقريبا لصالح الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة ألمانيا: ننفق على حوالي 35 ألف عسكري أميركي يتمركزون على أراضينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.