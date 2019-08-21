ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ بـ"بيع الولايات المتحدة 66 طائرة حربية من نوع "أف-16" إلى تايوان"، متعهدا بـ"فرض العقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في بيع هذه الطائرات"،
وأعلن أن "الصين ستتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض العقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان"، مشيراً إلى أن "مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تشكل انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول صيني: سنعاقب الشركات الأميركية التي تبيع طائرات حربية لتايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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