مسؤول صيني: سنعاقب الشركات الأميركية التي تبيع طائرات حربية لتايوان

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غنغ شوانغ بـ"بيع ​الولايات المتحدة​ 66 ​طائرة​ حربية من نوع "أف-16" إلى ​تايوان​"، متعهدا بـ"فرض العقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في بيع هذه الطائرات"،

وأعلن أن "الصين ستتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض العقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان"، مشيراً إلى أن "مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تشكل انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية".