البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي السوداني

أدى رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي ​السودان​ي الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي في السودان. يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي. ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في العاصمة ​السوداني​ة ​الخرطوم​ بصفة نهائية، على "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

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