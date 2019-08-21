برلماني عراقي: طائرات اسرائيلية بغطاء اميركي تقصف أهدافا داخل العراق

لفت نائب في لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي إلى أن "ما حصل في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين ومعسكر الصقر جنوبي بغداد، هو استهداف اسرائيلي واضح من خلال معلومات أميركية"، مشيراً إلى ان "الطائرات الاسرائيلية وبمعلومات استخبارية دقيقة وغطاء جوي اميركي هي من قامت وتقوم بضرب أهداف عسكرية وامنية داخل العراق".
وأشار إلى أن "ما يجري هو خرق واضح للسيادة العراقية وتجاوز واضح على جميع القوانين والاعراف الدولية"، داعيا الحكومة العراقية الى "عدم التهاون في هذا الموقف"، مشدداً على "ضرورة ان تكون اجهزتنا الدفاعية جاهزة لرد اي هجوم جوي على العراق".
وأكد أنه "يتم تركيز الجهود على توفير جميع الحاجات الاساسية لدعم قوتنا الجوية ودفاعاتنا بعيدة عن هيمنة القوات الاميركية التي كانت وما زالت سببا في جميع ما يجري من خروقات في البلد".
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