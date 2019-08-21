جريصاتي عرض قضية توقيف كارلوس غصن مع السفير اللبناني في اليابان

استقبل وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في مكتبه في ​قصر بيت الدين​ ، سفير ​لبنان​ لدى ​اليابان​ السفير نضال يحي وعرض معه العلاقات اللبنانية اليابانية ، ومسألة استمرار توقيف رجل الاعمال اللبناني ​كارلوس غصن​ والإجراءات التي يتخذها ​القضاء​ الياباني في حقه .

كما تطرق البحث الى مشاركة لبنان في تنصيب الامبراطور الياباني الجديد بوفد برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ الرئيس ​سعد الحريري​ .