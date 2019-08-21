جريصاتي عرض قضية توقيف كارلوس غصن مع السفير اللبناني في اليابان

استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في مكتبه في قصر بيت الدين ، سفير لبنان لدى اليابان السفير نضال يحي وعرض معه العلاقات اللبنانية اليابانية ، ومسألة استمرار توقيف رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن والإجراءات التي يتخذها القضاء الياباني في حقه .
كما تطرق البحث الى مشاركة لبنان في تنصيب الامبراطور الياباني الجديد بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري .
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