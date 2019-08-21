وزير دفاع نيوزيلندا: رفضنا طلب بريطانيا للانضمام الى تحالف مضيق هرمز

أكد وزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك "رفض طلب ​بريطانيا​ الانضمام الى التحالف الأوروبي للقيام بدوريات في ​مضيق هرمز​"، مؤكدا أن "نيوزلندا ليس لديها سفن للقيام بهذه المهمة". ولفت إلى أن "فرقاطتي ​نيوزيلندا​ الآن موجودتان في كندا لاجراء عمليات صيانة وليس لدينا في الحقيقة اية امكانية لمساعدة تحالف مضيق هرمز"، مشيراً إلى أنه "لو كانت لدينا الامكانية، فينبغي على ​مجلس الوزراء​ اتخاذ قرار بشأن مساعدة تحالف مضيق هرمز ، لكن لم يكن هناك أي طلب رسمي من نيوزيلندا حتى الآن ، وأي شيء يتجاوز ذلك هو مجرد افتراضات".

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