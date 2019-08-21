حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من "محاولات تصفير صادرات نفط ايران"، مؤكدا أنه "في تلك الحالة لا يمكن التعويل على أمن الطرق البحرية كما كان في السابق".
وخلال لقائه مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، لفت روحاني إلى أن "القوى الدولية تعلم أنه في حالة فرض عقوبات شاملة وتصفير صادرات النفط الإيراني، فإن الطرق البحرية الدولية لن تكون آمنة كما كانت في السابق".
وفي شأن آخر، أكد أن "ايران اختارت المسار الصحيح في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على تلكؤ الدول الأوروبية وعدم تنفيذ تعهداتها تجاه الجمهورية الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: إذا تم تصفير صادراتنا من النفط الممرات المائية الدولية لن تكون آمنة كما بالسابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.