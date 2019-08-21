روحاني: إذا تم تصفير صادراتنا من النفط الممرات المائية الدولية لن تكون آمنة كما بالسابق

حذر الرئيس ال​إيران​ي، ​حسن روحاني​، من "محاولات تصفير صادرات نفط ​ايران​"، مؤكدا أنه "في تلك الحالة لا يمكن التعويل على أمن الطرق البحرية كما كان في السابق".

وخلال لقائه مع المرشد الأعلى في إيران ​علي خامنئي​، لفت روحاني إلى أن "القوى الدولية تعلم أنه في حالة فرض ​عقوبات​ شاملة وتصفير صادرات ​النفط​ الإيراني، فإن الطرق البحرية الدولية لن تكون آمنة كما كانت في السابق".

وفي شأن آخر، أكد أن "ايران اختارت المسار الصحيح في تقليص التزاماتها في ​الاتفاق النووي​ ردا على تلكؤ الدول الأوروبية وعدم تنفيذ تعهداتها تجاه ​الجمهورية​ الإسلامية".