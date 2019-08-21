وقفة تضامنية لاهالي شهداء تفجيرات القاع الارهابية امام المحكمة العسكرية

نفذ اهالي شهداء تفجيرات ​القاع​ الارهابية وقفة تضامنية امام ​المحكمة العسكرية​ في منطقة المتحف في ​بيروت​.

وطالب الاهالي التوسع بالتحقيقات واستجواب اي مطلوب، وتحدث الاهالي عن تحفظ على التحقيقات بسبب عدم استدعاء بعد الشهود، وطالب الاهالي بتحويل الموضوع الى ​المجلس العدلي​ او التوسع بالتحقيقات في المحكمة العسكرية، وشدد الاهالي على ضرورة معرفة هوية الانتحاريين.

واكد الاهالي رفض اي تدخلات في القضية، بل تعليق مشانق الذين نفذوا التفجيرات في القاع.