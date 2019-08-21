وقفة تضامنية لاهالي شهداء تفجيرات القاع الارهابية امام المحكمة العسكرية

نفذ اهالي شهداء تفجيرات القاع الارهابية وقفة تضامنية امام المحكمة العسكرية في منطقة المتحف في بيروت.
وطالب الاهالي التوسع بالتحقيقات واستجواب اي مطلوب، وتحدث الاهالي عن تحفظ على التحقيقات بسبب عدم استدعاء بعد الشهود، وطالب الاهالي بتحويل الموضوع الى المجلس العدلي او التوسع بالتحقيقات في المحكمة العسكرية، وشدد الاهالي على ضرورة معرفة هوية الانتحاريين.
واكد الاهالي رفض اي تدخلات في القضية، بل تعليق مشانق الذين نفذوا التفجيرات في القاع.
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