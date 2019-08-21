العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في ميفدون

عُثر على الشاب (م.ا.س - 28 عاما) من بلدة دير سريان جثة مصابة بطلق ناري في منزل ذويه في بلدة ​ميفدون​ -النبطية. وحضرت الى المكان دوريات من مختلف ​الأجهزة الأمنية​، وضربت طوقا حول مكان الحادثة وباشرت تحقيقاتها.

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